Francesco Totti ziet af van trainerscursus

Francesco Totti heeft (voorlopig) dan toch geen ambitie om trainer te worden. De 41-jarige legende van AS Roma had zich ingeschreven voor een cursus om het B-diploma van de UEFA te behalen, maar hij heeft zich in laatste instantie teruggetrokken.

“Francesco Totti heeft al bewezen dat hij een groot kampioen is, op en naast het veld. Omdat hij niet regelmatig de lessen zou kunnen bijwonen en uit respect voor zijn collega’s en de organisatoren van deze opleiding, heeft hij besloten de kans om trainer te worden te laten schieten”, zo laat de Vereniging van Italiaanse Coaches (AIAC) weten. “We hopen dat dit tijdelijk is en dat we hem in de toekomst nog zullen terugzien.”

Totti hing eind vorig seizoen na een carrière van 24 jaar bij AS Roma zijn schoenen aan de haak. Zijn plaats in de cursus wordt ingenomen door Simone Perrotta, net als Totti een wereldkampioen van 2006.