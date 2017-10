Jared Leto zal Hugh Hefner vertolken in biopic

Nauwelijks een week na zijn overlijden liggen de plannen voor een biografische film over het leven van Playboy-oprichter Hugh Hefner al op tafel. Hollywoodster Jared Leto zal de hoofdrol vertolken, Brett Ratner neemt de regie voor zijn rekening. Dat weet het Amerikaanse blad Variety.

Hefner stierf woensdag op 91-jarige leeftijd. In april kondigde regisseur Ratner al aan dat RatPac Entertainment de rechten verworven had op een biografische film over Hefner. Die laatste zou zelf nauw betrokken worden bij de plannen als uitvoerend producent, samen met Dick Rosenzweig en Peter Jaysen.

Hefner stond helemaal achter het project: 'De laatste jaren is er heel wat interesse gebleken om een film uit te brengen gebaseerd op mijn leven', zei hij toen. 'Ik heb altijd geloofd dat wanneer de tijd er rijp voor was, de perfecte combinatie van creatieve partners zou samenkomen om het project tot een goed einde te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we deze partners nu gevonden hebben. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Brett Ratner en RatPac Entertainment.'

Ratner werkte eerder al aan een 13-delige documentaire over Playboy-baas Hefner. Die lanceerde maandblad Playboy in 1953 met een centerfold van Marilyn Monroe. Nadien bleek het blad een enorm schot in de roos, met een verkoopspiek van 7,1 miljoen exemplaren in november 1972. De afgelopen jaren taande het succes, mede door de komst van het internet.

Leto won in 2013 een Oscar voor zijn bijrol in 'The Dallas Buyers Club' en verzilverde zijn succes met de vertolking van the Joker in 'Suicide Squad'. Binnenkort is hij ook te zien aan de zijde van Harrison Ford en Ryan Gosling in 'Blade Runner 2049', die vanaf deze week ook in onze bioscopen gaat draaien.