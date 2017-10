Reclamewaakhond verbiedt ‘sugardaddy’-campagne

De reclamewaakhond JEP verbiedt de reclamecampagne voor de omstreden website Rich Meet Beautiful.

Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) diende vorige week bij het parket een klacht in tegen de Noorse ­datingsite ‘Rich Meet Beautiful’. Ook bijde Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) liepen de voorbije dagen een aantal klachten binnen. Die laatste oordeelde nu dat de campagne verboden wordt.

Rich meet beautiful koppelt oudere rijkere mannen – de zogenaamde sugar daddy’s – tegen betaling aan jonge studenten en maakt daarvoor reclame met billboardwagens aan Brusselse hogescholen en universiteiten.

Richmeetbeautiful.com werd eind augustus gelanceerd in onze contreien. Volgens de site zelf waren er op korte tijd 4.000 registraties, waaronder 68 procent studenten.

Sigurd Vedal, de Noorse ondernemer die eigenaar is van de site, heeft al wat ervaring met controversiële datingsites. Ook ‘Victoria Milan’, die zich richt op gegadigden voor overspel, zit in zijn portefeuille. In 2013 ontstond enige ophef toen zij reclame maakten met foto’s van het koningshuis.