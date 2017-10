'Een hele dag staan is even ongezond als een hele dag zitten'

Zitten is het nieuwe roken, want sedentair gedrag kort een mensenleven aanzienlijk in. Rechtstaan dan maar? Ja, maar niet te lang, want ook dat is ongezond. Dat blijkt uit onderzoek, gepubliceerd in het vakblad American Journal of Epidemiology.

Een team wetenschappers onderzocht over een periode van twaalf jaar of de zogenaamde standing desks, bureaus waaraan je rechtstaand kunt werken, een gezond alternatief zijn voor de bureaustoel. De verzamelde gegevens van 7.300 proefpersonen tonen aan dat mensen die lange periodes staan, dubbel zoveel risico lopen om hart- en vaatziekten te ontwikkelen dan mensen die zittend werk uitvoeren.

Lang rechtstaan kan ertoe leiden dat er veel bloed in je benen terechtkomt. Je lichaam moet meer inspanningen leveren om dat terug naar je hart te pompen. Het proces doet de druk in de anderen toenemen, wat het risico op gezondheidsproblemen vergroot. Mensen die lang staan - denk aan obers, verkopers, bandwerkers - kunnen ook chronische been- en rugproblemen krijgen.

Hoofdonderzoeker Peter Smith onderstreept dat de resultaten van het onderzoek geen stimulans mogen zijn om de werkdag al zittend door te brengen. Hij stelt dat werknemers op zoek moeten naar de gulden middenweg.

Concreet: in een ideale werkomgeving moet je kunnen rechtstaan, maar gaan zitten als je moe wordt. Mensen die geen keuze hebben, kunnen regelmatig stretchen om hun spieren te ontspannen. Smith geeft nog mee dat je zitschade niet afbreekt door te gaan rechtstaan en vice versa. Het komt erop neer om de nodige aandacht te schenken aan actief bewegen doorheen de dag.