VIDEO. De evolutie van seksuele voorlichting

‘Dokter Bea’ is de titel van een nieuw programma over seksuele voorlichting op Ketnet. Het programma zal expliciete beelden niet schuwen. ‘Kinderen maken daardoor veiliger keuzes.’ Weg dus met de onwennige schooltelevisie die hele generaties introduceerde in de wereld van de bloemetjes en de bijtjes.

In de jaren ‘40 pakte Disney uit met een heuse menstruatievideo. Dat resulteerde in een duidelijke uiteenzetting van het vrouwelijke geslachtsorgaan.

Eén van de fragmenten die veel mensen zich wellicht herinneren is ‘De geboorte’, een aflevering uit de Franse educatieve tekenfilmserie Er was eens….

Dit Amerikaanse animatiefilmpje was ook heel helder. Al blijft het natuurlijk vreemd om een aangeklede animatiepenis in gesprek te zien met een vrouw in een vaginajurk.

De jongste jaren kreeg seksuele voorlichting steeds meer een hedendaagser jasje. Twee Nederlandse studenten gingen aan de slag met The Cave, een nummer van Mumford And Sons. Het resultaat was onderstaand liedje.

Nog uit Nederland komt dit filmpje van de Rutgers Stichting, de Nederlandse versie van ons Sensoa. De stichting heeft op zijn website een uitgebreid aantal aan video’s rond seksualiteit.

In Zweden introduceerde het kinderprogramma Bacill Akuten enkele jaren geleden Willie en Twinklie. ‘Hier komt Willie aan als een kangoeroe, op en neer, zwaaiend naar alle kanten, kom op shake met je poep als je broek op de grond hangt’, is maar één van de vele zinnetjes uit het liedje.

In Noorwegen kozen ze dan weer voor de directe aanpak. De Noorse schooltelevisie laat open en bloot zien dat seksualiteit leuk is en tekent op levende modellen waar de verschillende geslachtsorganen zich precies bevinden.

Iets luchtiger ging het eraan toe in De Ideale Wereld. Het satirische programma ging aan de slag met komkommers en rauwe kip.