N-VA zal zich verzetten tegen opvangcentrum in Brussel

N-VA zal zich binnen het Overlegcomité verzetten tegen de mogelijke oprichting van een opvangcentrum voor migranten aan Brussel-Noord zoals Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft voorgesteld. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dinsdag gezegd op de RTBF-radio.

Brussels minister-president Vervoort stelde afgelopen vrijdag aan zijn regering voor 500.000 euro vrij te maken voor de oprichting van een opvangcentum voor migranten. Er is echter nog geen formeel akkoord over de kwestie binnen de Brusselse regering. Vervoort voegde er wel aan toe dat het federale niveau zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

'Het voorstel van Vervoort is niet erg intelligent. Het zijn telkens de partijen die de mond vol hebben van samenwerkingsfederalisme die eenzijdig zaken beslissen die ingaan tegen het beleid van de federale regering. Ik hoop dat Vervoort het nog niet op de tafel van de Brusselse regering heeft gelegd, want daarna zal het op de tafel van het Overlegcomité belanden en daar zullen we ons verzetten', aldus Jambon.

Ook Francken is tegen

Dit weekend sprak ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zit uit tegen het centrum. Francken trok in een Facebook-bericht van leer tegen het voorstel.

‘We doen alles om een tweede Calais te vermijden’, aldus de staatssecretaris. Het probleem van migranten in en rond het Maximiliaanpark nabij Brussel-Noord was volgens hem bijna opgelost, ‘en nu stelt Vervoort een opvanggebouw ter beschikking om een migratiehub te creëren. Een HUB nog wel, het woord zegt genoeg, een HUB naar de UK. De burgemeester van Calais springt een gat in de lucht.’

Volgens Francken zal zo’n opvangcentrum leiden tot meer onveiligheid op de snelwegparkings langs de E40, waar migranten proberen aan boord te klimmen van vrachtwagens richting Groot-Brittannië.