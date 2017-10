Veertien jaar cel voor moeder die tweeling wilde vermoorden

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mireille G. (51) uit Schoten veroordeeld tot veertien jaar cel voor de moordpoging op haar 14-jarige tweelingdochters. Ze had de meisjes in de nacht van 27 op 28 september 2015 de keel willen doorsnijden. Een van de slachtoffers raakte daarbij zwaargewond.

Mireille G. had de feiten goed voorbereid: ze had vijf afscheidsbrieven geschreven, twee messen klaargelegd en ze liet haar wekker om 2 uur aflopen, want dan zouden de meisjes zeker vast slapen.

Ze was naar hun kamer geslopen en was bij een van haar dochters op bed gaan zitten. Ze nam het hoofd van het meisje vast en bracht haar een snijwonde van 15 centimeter toe aan de keel. De tiener gilde het uit van de pijn en wekte zo haar zus. De meisjes moesten hun eigen moeder neerslaan om haar tegen te houden.

De tieners konden de hulp van hun nanny inroepen. Mireille G. werd in de woning gearresteerd. Ze verklaarde dat ze na alle tegenslagen die ze te verwerken had gekregen, zelfmoord wilde plegen. Ze wilde haar dochters meenemen, zodat ze niet zonder moeder moesten opgroeien.

‘De rechtbank erkent de beproevingen die beklaagde moest doorstaan, maar volgt het standpunt van het openbaar ministerie dat ze zich vooral een slachtofferrol aanmeet en weinig schuldinzicht en empathie toont. Een straf met probatie-uitstel is bijgevolg niet gepast, mede gelet op de ernst van de feiten’, oordeelde de rechtbank.