Verdachte moord Sofie Muylle langer in de cel

In de zaak van de moord op Sofie Muylle blijft Alexandru C., de 23-jarige Roemeense verdachte, twee maanden langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De verdediging vroeg niet om zijn vrijlating, maar drong wel aan op bijkomend onderzoek.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Op maandag 26 juni werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. In de maanden voor en na de moord verbleef hij alleszins in Knokke-Heist. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Op het lichaam van het slachtoffer werd DNA van de verdachte aangetroffen. Bij een test met de leugendetector bleek C. leugenachtig.

‘We hebben vandaag veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. De onderzoeksrechter is bereid om dat bijkomend onderzoek te voeren’, aldus meester Chantal Van den Bosch. De verdediging heeft onder andere twijfels bij het in hun ogen te vage rapport van de wetsdokter. Volgens de advocaten staat het zelfs niet vast dat het slachtoffer überhaupt vermoord werd. ‘Dit dossier is niet zwart-wit. Er zijn nog dingen die onderzocht moeten worden’, aldus meester Pieter Filipowicz.