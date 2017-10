Op deze leeftijd heeft de Vlaming voor het eerst seks

Vlaamse jongeren beginnen minder vroeg aan seks dan algemeen aangenomen wordt, zo blijkt uit een enquête die het VTM-programma Telefacts liet uitvoeren bij 1.000 Vlamingen tussen achttien en 78 jaar.

34,6 procent van de Vlamingen was tusen de 17 en de 18 jaar oud toen ze voor het eerst seks hadden, 21 procent was jonger dan 17 jaar en één op vijf was zelfs ouder dan twintig. Vrouwen beginnen er gemiddeld iets jonger aan: één op de vier vrouwen had seks voor haar zeventiende, bij mannen is dat slechts 17,8 procent. Een vierde van de mannen (25,3 procent) was ouder dan twintig toen ze voor het eerst seks hadden, bij vrouwen is dat slechts 15,8 procent.

Nog een opvallend resultaat is 53,2 procent toegeeft al wel eens naar porno te kijken. En daar beginnen ze soms vroeg aan. Van zij die porno kijken was 30,7 procent jonger dan 17 toen ze voor het eerst met porno in aanraking kwamen.

De resultaten worden de komende weken besproken in de uitzendingen van Telefacts. In de aflevering van dinsdag 3 oktober praat reporter Julie Colpaert openlijk over seks met onder meer jongeren uit de Chiro.