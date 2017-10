‘De schutter van Las Vegas is geregistreerde Democraat’

De alt-right liet zich opnieuw van haar meest verhitte kant zien. Uren na de aanslag in Las Vegas wezen bloggers een totaal onschuldige man aan als de zogezegde ‘dader van Las Vegas’. Fake news, maar wel gepromoot door… Facebook en Google. ‘Ze doen het opzettelijk’.

Enkele uren voor de politie Stephen Paddock als de dader identificeerde, hadden anonieme gebruikers op het prikbord 4Chan (een geliefkoosd medium voor de alt-right) al een andere naam opgeduikeld: die van Geary Danley. Berichten dat Danley de dader was gingen vervolgens als een lopend vuurtje rond in de internetkringen van de alt-right. Bewijzen waren er niet. Van de samenzweringswebsite Gateway Pundit ging het fake news naar facebook en twitter, waar tienduizenden lezers de boodschap begonnen te delen. Een profiel van Danley op Everipedia (een soort alternatief Wikipedia) werd 77 000 keer bekeken. In dat profiel werd hij met zekerheid aangewezen als de dader.

Door de mazen van Google

Er was en is geen enkel bewijs dat Danley iets te maken heeft met de aanval. Alleen was hij misschien ooit getrouwd met Marilou Danley, een vrouw die door de politie werd gezocht in de uren na de aanslag. Marilou is ondertussen vrijgelaten en zou niet betrokken zijn.

Maar Geary Danley is dus geregistreerd als stemmer bij de Democratische partij. Hij steunde ook allerlei progressieve groeperingen. Zo was hij lid van de groep ‘Thank you Obama’ en deelde hij initiatieven als ‘Not my President’ en ‘Impeach Trump’ op zijn sociale media. Precies dat trok de aandacht van de alt-right. ‘EEN GEREGISTREERDE DEMOCRAAT!’ brulde een 4Chan-gebruiker in hoofdletters.

Opvallend is dat het nieuws ook door de mazen van het ‘beveiligingsnet’ viel waar Facebook en Google aan proberen werken. Het ‘nieuws’ circuleerde even op Facebooks ‘Safety Check’ pagina (waar mensen elkaar kunnen terugvinden tijdens een crisis). Ook gebruikers van Google werden op een bepaald moment naar de 4Chan verwezen, waar Danley zonder enig bewijs beschuldigd werd. De algoritmes van Google noemden het verhaal ook maandagochtend nog een ‘top story’, uren nadat de naam van de echte dader bekend was.

Brooke Binkowski van de factcheck-website Snopes denkt dat zulke verhalen opzettelijk worden verspreid voor politieke doeleinden. ‘Het is erg gemakkelijk om rommel in het nieuws te krijgen via Twitter. Er is zoveel polarisatie. Je zag na de aanval waanzinnige pogingen om de dader te identificeren als Democraat of Republikein, zodat elk kamp ermee kon uitpakken.’

Zulk politiek gewichtig ‘fake news’ blijft trouwens ook nu nog circuleren. Zo meldde Infowars, een belangrijke propagandasite waar Alex Jones volop samenzweringstheorieën verkoopt, dat Stephen Paddock propaganda van Antifa (de linkse protestbeweging) bij zich had. Ook voor dat bericht bestond een facebookpagina.

Wie op internet in een alternatief universum wil leven, met alternatieve feiten, kan dat dus. Of Danley de verspreiders van die berichten voor de rechtbank zal slepen, is niet duidelijk.