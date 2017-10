11.11.11 zet Demir, Almaci en Turtelboom neer als vluchtelingen

Ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 vergelijkt in een nieuwe campagne de politici Zuhal Demir, Meyrem Almaci en Annemie Turtelboom met vluchtelingen.

Vanmorgen postte 11.11.11 een aantal tweets met foto’s van Zuhal Demir, Meyrem Almaci en Annemie Turtelboom in combinatie met foto’s van vluchtelingen met het bijschrift ‘Sommigen vluchten om politieke redenen. Anderen ook’.

De organisatie verwijst op die manier naar de verhuis om politieke redenen van Demir (van Antwerpen naar Genk) en vergelijkt dat met onder meer een Iraakse vrouw die om dezelfde reden van Bagdad naar Antwerpen is gevlucht.

Onmiddellijk nadat de organisatie de foto met Demir postte regende het negatieve reacties op Twitter, als zou 11.11.11 zich inlaten met politiek.

Sorry, wist niet dat 11.11.11 aan politiek doet. Mijn laatste gift hebben jullie gehad. — Els Van Dam (@VandamEls) 3 oktober 2017

Hopelijk halveert dit jullie inkomsten uit giften #jongenstoch — Stefaan VdV ? (@stefaanvdv) 3 oktober 2017

Proficiat @www11be ! smakeloos, ondoordacht en kwetsend. je moet maar durven. mijn laatste cent hebben jullie gehad — Jo De Nul (@JoDeNul) 3 oktober 2017

‘We zijn een pluralistische koepel, dus we zullen nooit één partij viseren’, duidt algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe. ‘Niemand moet zich geviseerd voelen: de affiche met mevrouw Demir is niet de enige die we vandaag lanceren. We willen met prikkelende boodschappen de mensen doen nadenken’, aldus nog Vanden Berghe.

Niet veel later voegde 11.11.11 de daad bij het woord met afbeeldingen van Groen-voorzitster Meyrem Almaci en Open Vld-politica Annemie Turtelboom. Beiden verhuisden jaren geleden al naar Antwerpen. Nadien volgde nog Wout Schafraet (PVDA) en Kris Peeters (CD&V).

Vorige week lanceerde de organisatie ook al een filmpje met voetbalanalist Jan Mulder. De Nederlander roept Vlamingen daarin op gastvrijer te zijn vluchtelingen en migranten.