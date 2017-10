‘Ik was aanhanger van vrij wapenbezit, maar ik zat zo fout’

Countrygitarist Caleb Keeter speelde zondag op het muziekfestival in Las Vegas waar Stephen Paddock minstens 59 mensen doodschoot. De Texaan was voorstander van het Tweede Amendement over wapenbezit, maar de schietpartij heeft zijn mening radicaal veranderd.

Keeler speelde met de Josh Abbott Band op het Route 91 Harvest muziekfestival op de strip van Las Vegas, voordat Stephen Paddock er vanuit een hotelraam het vuur opende op de festivalgangers tijdens een ander country optreden.

‘Ik ben al heel mijn leven een voorstander van het Tweede Amendement’, deelde Keeler zondag mee in een boodschap op Twitter. ‘Tot de gebeurtenissen van gisteren. Ik kan niet uitdrukken hoe fout ik zat.’

Het Tweede Amendement geeft Amerikanen het recht om wapens te bezitten en te dragen. Leden uit de entourage van de band bezitten zelf een wapenvergunning en hadden zelfs legale wapens op de bus liggen, vertelde Keeler. ‘Maar die waren nutteloos. We durfden ze niet te gebruiken, uit schrik dat de politie zou denken dat wij ook op de menigte hadden geschoten en ons zouden viseren.’

‘Genoeg is genoeg’, besloot Keeler. ‘We hebben NU wapencontrole nodig. Mijn grootste spijt is dat ik dat koppig niet wilde inzien, tot mijn broeders on the road en ikzelf ermee geconfronteerd werden.’