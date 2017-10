‘Dokter Bea’ geeft seksles op Ketnet

Voortplanting, homoseksualiteit of sexting, Ketnet laat het allemaal aan bod komen in ‘Dokter Bea’, een nieuw programma over seksuele voorlichting. Voor 9- tot 12-jarigen, en soms expliciete beelden. ‘Kinderen maken daardoor veiliger keuzes.’

en man en een vrouw met gedateerde kapsels bedrijven stoïcijns de liefde. Buiten beeld vertelt een lijzige stem wat er te zien is. Dat soort onwennige schooltelevisie heeft hele generaties geïntroduceerd in de wereld van bloemen en bijen.

Ketnet steekt die voorlichting nu in een nieuw jasje met Dokter Bea, een programma over puberteit en seksualiteit dat ‘op educatieve, wetenschappelijke én geestige manier vragen behandelt waar jonge tieners mee zitten’. ‘Voor veel volwassenen blijft het moeilijk om met kinderen te praten over seksualiteit. Tegelijkertijd hameren experts erop dat we niet te lang mogen wachten met seksuele vorming. Wij willen kinderen dan ook helpen bij het opgroeien’, zegt netmanager Maarten Janssen.

Homoseksualiteit

Dokter Bea gaat breder dan het lichamelijke. ‘In programma’s als D5R, 4eVeR, W817 en Ghost Rockers zaten al aspecten rond relatievorming en seksualiteitsbeleving: verliefdheid, de eerste kus, de eerste seksuele contacten, maar ook vragen rond homoseksualiteit, voorbehoedsmiddelen of ongeplande zwangerschap. Maar dat was altijd impliciet. Uit onderzoek blijkt dat expliciete informatie op maat van kinderen zeer belangrijk is voor hun latere seksuele leven’, zegt Telidja Klaï, die Ketnet adviseert als ontwikkelingspsycholoog. Want, zo stelt Klaï, ‘kinderen die een open communicatie rond relaties en seksualiteit kennen, zijn weerbaarder’. ‘Ze zijn meer gewapend tegen grensoverschrijdend gedrag en maken meer bewuste en veilige keuzes tijdens hun ontwikkeling.’ Daarom moet het programma meer zijn dan een veredelde biologieles.

Het programma kwam tot stand in nauw overleg met het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Er komen experts langs en ook de jongeren zelf komen aan het woord. De centrale figuur is Dokter Bea zelf, vertolkt door Eva Van der Gucht, die de kijkers op sleeptouw neemt. En ja, er zullen expliciete beelden te zien zijn, al zal daar niet de nadruk op liggen.­Dokter Bea mikt dan ook op ‘de oudste Ketnet-kijkers’, van pakweg negen tot twaalf jaar, en komt in de vooravond op het scherm, rond half acht.

Mooie leeftijd

Pedagoog Bruno Vanobbergen noemt die leeftijd ‘niet eens zo gek’. ‘Het is een mooie leeftijd om te starten met seksuele voorlichting, zolang de boodschap is aangepast aan hun leefwereld. Mijn zoon kreeg, toen hij nog in de lagere school zat, een prentje van een man mee naar huis waarop alle lichaamsdelen waren aangeduid. Alleen: die had een onderbroek aan, en over wat daaronder zat werd met geen woord gerept. Zo zie je maar, goed geïnformeerd worden is nog steeds geen evidentie.’