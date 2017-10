Vader van schutter van Las Vegas stond als bankovervaller op ‘most wanted’-lijst van FBI

Stephen Paddock, de schutter van Las Vegas, mag dan een blanco strafblad hebben gehad, zijn vader stond wel gekend als een crimineel. Hij stond zelfs acht jaar lang op de ‘most wanted’-lijst van het FBI.

Benjamin Hoskins Paddock was een bankovervaller en stond van juni 1969 tot mei 1977 op de lijst met meest gezochte criminelen van het FBI. Op de affiche van toen stond hij omschreven als psychopathisch. Getuigen werd ook gevraagd om zelf niets te ondernemen omdat hij vuurwapen gevaarlijk was. Hij zat zijn straf uit en is intussen overleden.

Zijn vrouw, de moeder van Stephen Paddock, leeft wel nog. Ze is nu 90 jaar. De vrouw is ziek van wat er maandag is gebeurd en begrijpt niet dat haar zoon tot zo iets in staat was.

Ook haar andere zoon Eric, de broer van Stephan, begrijp het niet. ‘Mijn broer was een gewone, normale man. Ik heb hem nooit agressief geweten. Er moet iets gebeurd zijn wat hem een klik heeft gegeven. We bieden ons medeleven aan aan alle familieleden. We durven momenteel niet buiten te komen omdat we bang zijn dat we zullen aangevallen worden door mensen die het ons kwalijk nemen wat mijn broer heeft gedaan.’

Stephen Paddock ging volgens zijn broer vaak naar Las Vegas om er te gokken. Hij wist ook dat hij verschillende wapens in huis had en dat hij een jachtvergunning had.