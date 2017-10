Madrid kiest voor ramkoers

De Catalaanse minister-president vraagt internationale bemiddeling, de regering-Rajoy dreigt ermee alle regionale bevoegdheden over te nemen.

Net op de dag dat vanuit Catalonië verzoenende taal klinkt, dreigt de Spaanse minister van Justitie, Rafael Catala, ermee artikel 155 in te roepen. Daarmee kan de regering-Rajoy alle bevoegdheden van de Catalaanse regering overnemen. ‘Onze taak is om problemen op te lossen en soms moeten we maatregelen tegen onze zin nemen. Als iemand de onafhankelijkheid uitroept, dan moeten wij hem duidelijk maken dat dat niet kan’, zei Catala.

Artikel 155 is zowat het laatste middel waar de Spaanse regering naar kan grijpen; het wordt ook wel eens een ‘nucleaire bom’ genoemd.

Nochtans had de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont gisterochtend aan de internationale gemeenschap gevraagd om te bemiddelen in het conflict met Madrid. ‘Wij willen geen traumatische breuk, wel een nieuwe relatie met de Spaanse regering’, zei Puigdemont op een persconferentie. Ook de Catalaanse vertegenwoordiger bij de EU liet verstaan dat de regio liever bij Europa en dus Spanje hoort, dan dat zij op eigen benen moet staan.

Hoewel het Catalaanse parlement in september de route naar onafhankelijkheid heeft vastgelegd – dat kan in principe enkele dagen na de stemming – lijkt het erop dat de Catalaanse regering toch liever eerst wil praten over een beter statuut voor haar regio. Misschien wil Catalonië aan tafel gaan zitten als fiscale autonomie voor de regio een agendapunt is. Enkele weken geleden had de Spaanse minister van Economie gezegd dat Madrid wel bereid zou zijn daarover te praten, op voorwaarde dat de Catalaanse regering haar plannen voor het referendum zou opbergen.

Maar het referendum is doorgegaan en 38 procent van de Catalanen heeft zich uitgesproken voor onafhankelijkheid. Het lijkt erop dat de Spaanse conservatieve regering niet van plan is nu toe te geven. De toespraak van premier Rajoy zondagavond liet ook geen enkele opening voor overleg.

De Catalaanse vakbonden en pro-onafhankelijkheidsorganisaties hebben opgeroepen om vandaag te staken.