18-jarige Gentse wou ‘voor de liefde’ naar Syrië

Een jonge vrouw die op 18-jarige leeftijd naar Syrië wilde afreizen om bij van haar vriend te zijn die voor IS streed ging voor de liefde en was niet bezig met terroristische activiteiten. Dat pleitte haar advocaat Jaak Haentjens voor de Gentse correctionele rechtbank.

De vrouw werd geboren in Syrië, maar ze groeide op in België. Ze was 18 toen ze in mei 2015 tegengehouden werd op de luchthaven van Zaventem. Ze stond in contact met Sahil A., die in oktober 2014 naar Syrië was getrokken om bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) te strijden. De beklaagde wordt ervan verdacht dat ze materiële en logistieke steun wilde verlenen aan de terreurorganisatie.

‘We kunnen ondubbelzinnig stellen dat ze zich bij het leven in het kalifaat wou vervoegen’, zei aanklager Jan Kerkhofs. ‘Het was meer dan op zoek gaan naar de liefde. Zij wist dat hij een strijder was bij IS. Elke zelfmoordmissie van een strijder moet idealiter voorafgegaan worden door een huwelijk en ze wou zich als jonge vrouw geven aan het kalifaat. Het bevolken van het kalifaat is een vorm van deelname aan een terroristische groep. We hebben nu enorm veel kinderen van het kalifaat rondlopen. Ze beschouwt iemand die mensen afmaakt en in brand steekt als een held, en daar heb ik een probleem mee.’

Omgekomen?

Het federaal parket vermoedt dat Sahil A. in Syrië omgekomen is, maar daar is nog geen zekerheid over. De man werd in ons land bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld. Voor de vrouw vroeg de aanklager geen effectieve gevangenisstraf, maar moet ze opgevolgd worden via probatievoorwaarden.

De verdediging wil de vrijspraak. Volgens haar advocaat Jaak Haentjens is het de vraag of het parket ‘niet te ver gegaan is in zijn ijver tegen het terrorisme’. Het meisje leerde haar vriend op 15-jarige leeftijd op school kennen, pleitte Haentjes. ‘Ze had 10 euro op zak toen ze tegenhouden werd in Zaventem. Ze wou naar Istanboel en vandaar naar haar vriend. Ze was niet bezig met een terroristische activiteit, maar met Sahil, met wie ze wou trouwen. Laat ons niet vergeten dat ze nog maar 18 was. Ze had niet de bedoeling om terroristen te ondersteunen. Ze wou naar daar om mensen te helpen en verpleegster te spelen. Ze heeft daar verder niet veel over nagedacht. Ze heeft ingezien dat haar beslissing een foute emotionele beslissing was.’

Depressief

De vrouw verklaarde aan de rechtbank dat ze depressief was. ‘Ik werd gepest op school en thuis ging het niet goed. Ik wou weg en ik wou bij hem horen’, zei de beklaagde. Rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol twijfelde aan haar bedoelingen. ‘We zien dat u gevoelens had, maar u wist toch op wat voor iemand u verliefd was. U zei dat hij een held was. U had contacten en u had een route (naar Syrië, nvdr.) uitgestippeld. U moet niet denken dat wij naïef zijn.’

De rechtbank overweegt om de vrouw voorwaarden op te leggen, onder meer een beperking van het gebruik van sociale media. ‘Dan heb ik geen sociaal leven meer’, antwoordde de jonge vrouw. Het openbaar ministerie stelde voor om de vrouw te verbieden om een smartphone te gebruiken, zodat ze met een gewone gsm contacten kan hebben die ‘beter intercepteerbaar’ zijn.

De uitspraak valt op 16 oktober.