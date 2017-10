Timothy Dupont wint Herfstcriterium van Oostrozebeke: “Het doet deugd om nog eens te winnen”

Timothy Dupont (Veranda’s Willems-Crelan) heeft maandag het Herfstcriterium in het West-Vlaamse Oostrozebeke gewonnen. Dupont boekte zijn derde zege van het seizoen nadat hij Laurens De Vreese en Xandro Meurisse na een koers over 100 km het nakijken gaf in de sprint.

Dupont kleurde de finale met De Vreese, Meurisse en Lander Seynaeve. Toen De Vreese in de slotronde demarreerde, reageerde Dupont en hij kon het afmaken in de sprint. Na de GP Scherens in Leuven en de Memorial Briek Schotte meteen de derde zege voor Dupont.

“Het doet deugd nog eens te winnen”, lachte de 29-jarige laureaat. “Toen Laurens De Vreese aan de haal ging, wist ik dat ik onmiddellijk moest reageren of anders zou het sprinten worden voor de tweede plaats. Ook Xandro Meurisse kwam nog mee maar ik wist dat ik de snelste van ons gezelschap was.”

“Het seizoen loopt stilaan op zijn einde maar ik wil toch nog enkele keren schitteren. Dat kan woensdag al in Binche-Chimay-Binche. Daarna volgen voor mij nog Parijs-Bourges en Parijs-Tours om het seizoen dan echt af te sluiten met Putte-Kapellen”, aldus nog Dupont, die volgend jaar voor Wanty-Groupe Gobert uitkomt.