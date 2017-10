Trump: 'Het was een puur kwaadaardige daad'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gereageerd op de dodelijke schietpartij in Las Vegas. Hij bedankte de ordediensten voor hun snelle optreden, en stak de families van slachtoffers en gewonden een hart onder de riem.

'Vandaag rouwen honderden mensen om het verlies van een geliefde. Die pijn is niet te bevatten, maar we bidden voor de slachtoffers en hun families', zei Trump.

Hij prees de ordediensten. 'De snelheid waarmee ze in actie kwamen is miraculeus. Dat getuigt van puur professionalisme', zei Trump. De Amerikaanse vlag zal ook halfstok hangen, uit eerbetoon aan de slachtoffers.

Bezoek

Woensdag gaat de president naar de getroffen stad om de ordediensten en families te bezoeken. 'In tijden van verdriet komt ons land samen. We beroepen ons op de banden die we delen', aldus Trump. 'Die band kan niet gebroken worden door geweld. Onze liefde moet de bovenhand krijgen, ondanks de kwaadheid.'

'Melania en ikzelf bidden voor elke verloren en gewonde Amerikaan. Ik bid voor de dag dat kwaadheid uit de wereld wordt geband, en dat eenheid en vrede zullen winnen. Ik hoop dat God ons kan helpen in het helingsproces, en ons de kracht geeft om door te gaan.'

Terrorisme

Trump zei niet dat de schietpartij een terroristische daad was. IS eiste eerder deze dag de schietpartij op, maar de president vermeldde dat niet.