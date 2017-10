Restanten van orkaan Maria trekken over ons land

Met een magere zeventien graden krijgen we maandag behoorlijk herfstachtig weer. Het wordt ook zwaarbewolkt, regenachtig en vooral winderig. ‘Het zijn de restanten van orkaan Maria die ons land bereiken’, zegt weervrouw Jill Peeters.

Maandag is het eerst zwaarbewolkt en vooral in het centrum en het oosten regenachtig. Daarna wordt het vanaf het westen snel wisselend bewolkt met nog een paar lokale buitjes, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen van 14 graden in de Hoge Ardennen tot 17 of 18 graden in het centrum.

De restanten van ex-orkaan #Maria zijn bij ons aangekomen. Vandaag vrij veel wind, zacht en vochtig. — Jill Peeters (@JillPeetersWX) 2 oktober 2017

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Lokaal kan er een buitje vallen maar in vele streken blijft het droog. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het centrum.

Woensdag wordt een droge dag met vrij veel wolken maar soms ook zon. De maxima liggen tussen 11 graden en 16 graden.