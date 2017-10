Uit Barcelona kwamen gisteren beelden zoals we er hier in Europa al lang geen meer gezien hadden. Meer dan 700 mensen geraakten gewond toen de Spaanse politie een referendum over onafhankelijkheid trachtte te verhinderen. Hoe moet het nu verder? We vroegen het aan buitenlandjournaliste Corry Hancké, die net terug is uit Barcelona, en aan Europa-journalist Bart Beirlant.