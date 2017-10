De Spanjaard Luis Angel Maté bevindt zich momenteel in Italië waar hij dit weekend meedoet aan de Ronde van Lombardije. Hij kreeg op training het gezelschap van Franky, de papegaai van de verongelukte wielrenner Michele Scarponi.

Scarponi kwam in april van dit jaar om het leven bij een verkeersongeval op training. Zijn papegaai Franky was er danig het hart van in. Dagenlang zat hij op zijn baasje te wachten voor een nieuwe trainingstocht.

Die tocht is er nu toch gekomen, met de Spanjaard Luis Angel Maté. Die bevindt zich momenteel in Italië voor enkele wedstrijden en maakte van de gelegenheid gebruik om de familie Scarponi een bezoek te brengen. Maté en Scarponi waren in 2010 ploegmaats bij Androni Giocattolli.