Frankrijk maakt het strafbaar om te liegen over Photoshop

Getty Images, een van de grootste fotoagentschappen ter wereld, wil geen gefotoshopte beelden meer de wereld insturen. Die beslissing komt bijna gelijktijdig met een nieuwe Franse wet die aan alle fotografen en agentschappen vraagt om gefotoshopte beelden ook zo te benoemen.

Elk commercieel beeld dat wordt gepubliceerd of vertoond in Frankrijk en waarvoor het model werd gefotoshopt moet voortaan het duidelijke label ‘photographie retouchée’ krijgen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 37.500 euro of dertig procent van de kostprijs van het reclamebeeld.

Het is een publiek geheim dat modellen nog maar weinig op zichzelf lijken wanneer ze in tijdschriften of op billboards verschijnen. In sommige gevallen verliezen ze zelfs hele ledematen, andere keren worden net extra rondingen of centimeters toegevoegd. Zo’n gave huid krijgen de modellen níet door liters water te drinken, maar door een extra muisklik en er bestaat vooralsnog geen mascara die hun ultralange wimpers kan nabootsen. Al werd maar een klein detail aangepast: u hoort het voortaan te weten.

De Franse wetgevers willen dat jongeren niet langer gek gemaakt worden met onbereikbare schoonheidsidealen waarmee ze continu worden geconfronteerd. Dit voorjaar werd ook al een wet goedgekeurd die dicteert dat modellen een gezondheidsattest moeten kunnen voorleggen, om magerzucht op de catwalk te bannen.

Fotoagentschap Getty Images neemt alvast een voorbeeld aan de Franse maatregel en wil niet langer gefotoshopte beelden gebruiken. Getty heeft al zijn medewerkers gevraagd niet meer te sleutelen aan de lichaamscontouren of het gezicht van mannequins.

Verwacht wordt dat de Franse wet en de beslissing van Getty andere instanties warm zal maken voor een gelijkaardige zet. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië gaan er al langer stemmen op voor een identieke wet, die ze overigens in Israël al langer kennen.