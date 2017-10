Europese Commissie veroordeelt geweld in Catalonië, maar komt niet tussen

De Europese Commissie is niet van plan om te bemiddelen tussen Spanje en Catalonië. Het blijft een interne zaak, stelt de Commissie maandag in een mededeling, die wel benadrukt dat geweld geen plaats heeft in de politiek.

De Europese Commissie roept alle betrokken partijen in Spanje en Catalonië op om ‘van confrontatie naar dialoog over te gaan. 'Volgens de Spaanse grondwet was de stemming in Catalonië gisteren niet legaal', laat de Europese Commissie weten in het persbericht.

De Commissie herhaalt ook dat indien een regio zich afscheidt van een land via een referendum, het niet langer deel uitmaakt van de EU. 'Los van het legale aspect van de zaak, vindt de Europese Commissie dat deze tijden vragen om stabiliteit en eenheid', schrijft de EC in een persbericht. De Commissie laat weten de Spaanse regering te vertrouwen om de situatie af te handelen.



De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en de Spaanse premier Mariano Rajoy zullen maandag nog samenkomen om het Catalaanse referendum te bespreken.

Referendum

Zondag vond in Catalonië referendum plaats, dat door de regering in Madrid als illegaal werd beschouwd. Catalonië wil een onafhankelijke staat worden en zich afscheuren van Spanje. 42 procent van de Catalanen kwam stemmen, en daarvan heeft 90 procent voor de onafhankelijkheid gestemd. Dat maakte de Generalitat de Catalunya rond 00.30 uur bekend tijdens een persconferentie. Volgens woordvoerder Jordi Turull werden 2,26 miljoen stemmen geteld.

Het referendum verliep niet vlot. Madrid zette de ordediensten in om de stembusgang te verhinderen. Volgens de Catalaanse overheid zijn 761 mensen gewond geraakt bij politiegeweld. In Barcelona zette de politie rubberkogels in om een menigte uit elkaar te drijven.

In totaal zijn volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken 92 stembureaus door de politie gesloten. De woordvoerder van de Catalaanse regering Jordi Turull zegt dat de politie 319 stembureaus sloot. Op verschillende plaatsen verhinderde de politie dat mensen konden gaan stemmen. Ook stembussen werden in beslag genomen.