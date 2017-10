Hiervoor nemen de Antwerpenaren de fiets

De inwoners van de provincie Antwerpen nemen de fiets in grote mate voor functionele verplaatsingen. Zeven op de tien fietsers blijkt op weg naar het werk, de winkel of de sportclub.

Dat is gebleken uit de eerste resultaten van een grote enquête die het provinciebestuur dit jaar heeft afgenomen.

‘De fiets wordt meer en meer als volwaardig vervoermiddel gebruikt en niet alleen meer in het weekend zegt gedeputeerde voor mobiliteit Luk Lemmens (N-VA).

De verhouding tussen mannen en vrouwen is gelijk bij de functionele fietsers, terwijl we in het recreatieve fietsen nog een overwegend mannelijk publiek zien (meer dan 63 procent).

Er hebben weinig scholieren en studenten de enquête ingevuld. Slechts 5 procent van de deelnemers was met de fiets op weg naar school. Deze doelgroep wil gedeputeerde Lemmens sterker bij het beleid betrekken.

Meer dan 6.000 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Ze liep vier maanden en begon in mei. De volledige resultaten worden in het voorjaar van 2018 verwacht. Met de enquête wil de provincie te weten komen wie, wanneer en waar fietst, om er haar beleid beter op af te stemmen.