In de Amerikaanse gokstad Las Vegas heeft minstens één schutter het vuur geopend op de aanwezigen van een muziekfestival. Er is sprake van minstens twee doden en 24 gewonden, aldus een woordvoerder van het universitair ziekenhuis van Las Vegas.

De schietpartij vond plaats aan het Mandalay Bay Hotel. Één schutter door de politie geneutraliseerd. Volgens een woordvoerder van het universitair ziekenhuis is er al sprake van twee doden en minstens 24 slachtoffers met 'schotwonden'.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.