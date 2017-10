Wolken domineren warme herfstweek

We starten de week zwaarbewolkt en vooral in het centrum en het oosten ook regenachtig. Daarna wordt het vanaf het westen snel wisselend bewolkt met nog een paar lokale buitjes, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

De maxima schommelen van 14 graden in de Hoge Ardennen tot 17 of 18 graden in het centrum. Het wordt vrij winderig met een matige tot soms vrij krachtige westzuidwestenwind en rukwinden tot 50 à 60 km/ u, meldt het KMI.

In de loop van de avond en volgende nacht trekt een actievere regenzone snel van west naar oost over het land. Vooral in de zuidelijke landshelft kan het bij momenten stevig gaan regenen. Later in de nacht wordt het opnieuw overwegend droog vanaf het westen met opklaringen. De minima liggen tussen 7 en 13 graden. Er waait een matige wind uit west en aan zee uit noordwest.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Lokaal kan er een buitje vallen, maar in vele streken blijft het droog. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het centrum. Er waait een matige en aan zee eerst een vrij krachtige wind uit west tot noordwest.

Woensdag wordt een droge dag met vrij veel wolken, maar soms ook zon. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden.

Donderdag is het mogelijk eerst nog droog, maar vanuit het noordwesten bereikt een actieve regenzone ons land. Op het einde van de dag wordt het eerder wisselvallig met enkele buien. Het is behoorlijk winderig met maxima tot 15 of 16 graden.

Vrijdag verloopt wisselvallig met vooral buien in het noorden en oosten van het land. Het kwik klimt in het centrum niet hoger dan 14 graden.