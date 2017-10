‘Catalanen hebben recht op onafhankelijke staat verdiend’

De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zet de deur open voor een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring.

‘Op deze dag van hoop en lijden, hebben de Catalanen het recht op een onafhankelijke staat verdiend’, zei Puigdemont na afloop van het omstreden onafhankelijkheidsreferendum dat overschaduwd werd door politiegeweld.

De Spaanse politie probeerde met groot machtsvertoon het referendum te verhinderen. Honderden mensen zijn daarbij gewond geraakt.

De resultaten zullen de komende dagen naar het parlement gestuurd worden, zei Puigdemont. Dat kan dan beslissen hoe het verdergaat. De wetgeving rond het referendum voorziet een eenzijdige verklaring van onafhankelijkheid door het Catalaanse parlement als de meerderheid daarvoor kiest.

Voorlopige resultaten wijzen op een overweldigende ‘ja’-stem voor onafhankelijkheid, terwijl het Grondwettelijk Hof het referendum ongrondwettelijk heeft verklaard. Het is niet duidelijk hoeveel Catalanen hun stem hebben uitgebracht.

De minister-president sprak de Europese Unie ook rechtstreeks aan. ‘Wij, Catalanen, hebben het recht verdiend om in Europa gehoord te worden.’

Hij noemt de zaak geen interne kwestie meer, maar een Europese kwestie.

De Europese Commissie zit duidelijk verveeld met het referendum. De afgelopen dagen gaf ze geen commentaar, en ook vandaag bleef het oorverdovend stil na het politiegeweld.

Puigdemont uitspraken gaan lijnrecht in tegen wat de Spaanse premier Mariano Rajoy eerder op de avond had gezegd. Hij noemde de stemming opnieuw chantage, illegaal en ondemocratisch. ‘Ik ga geen deuren dichtdoen’, zei Rajoy over mogelijk overleg met de Catalaanse leiders. ‘Maar dat moet binnen de wet gebeuren.’