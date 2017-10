Skeeleraars Jason Suttels en Stien Vanhoutte zijn zondag in Tienen Belgische kampioenen op de marathon geworden. Suttels, een talentvolle B-junior, verwees in een gecombineerde wedstrijd van senioren en junioren Brecht De Smedt naar de tweede en een andere junior, Thomas Vosté, naar de derde plaats.

Vanhoutte, vorige maand nog actief op het WK in China, werd gevolgd door Katrien Hernalsteen (tweede) en Noor Lingier (derde). Toppers als Sandrine Tas en Bart Swings verschenen niet aan de start. Voor de titelstrijd was een 920 meter lange ronde in het Industriepark van Tienen uitgezet.