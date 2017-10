‘Maximumprijs voor bril en hoorapparaat’

Met een nieuwe campagne focust SP.A weer op ‘hun’ sociale thema’s. Na de pensioenen gaat het nu over ‘basiszorg’. ‘Betaal een bril en hoorapparaat terug.’

Voor een hoorapparaat betaalde een patiënt in 2015 gemiddeld 1.426 euro uit eigen zak. Mensen met tandproblemen zijn niet beter af. Een kroon plaatsen levert een factuur van gemiddeld 888 euro voor de patiënt op, een brug kost 1.293 euro en een implantaat 2.350 euro. De cijfers van de studiedienst van de Socialistische Mutualiteiten zijn het vertrekpunt van de SP.A voor een nieuwe campagne op sociale media. Vanaf vandaag tot aan de vooravond van de State of the Union van premier Michel, op tien oktober, gaat het bij de rode kameraden om betaalbare basiszorg.

De partij focust daarbij op ingrepen die niet of niet sterk terugbetaald worden via de gewone ziekteverzekering. Zoals een bril, een hoorapparaat of een beugel. Voor bruggen, kronen, beugels voor volwassenen en implantaten kan je privé een aanvullende tandverzekering afsluiten, net omdat die prijzen zó hoog zijn. ‘Maar dit is géén niche, het gaat over basiszorg’, vindt SP.A-kamerlid Karin Jiroflée, die drie resoluties over het thema opstelde. ‘Acht procent van de Belgen stelt die ingrepen uit omwille van financiële belemmeringen. Meer dan de helft vindt uitgaven van de gezondheidszorg moeilijk om dragen, volgens de Oeso.’

SP.A hamert er daarom bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op dat er een betere terugbetaling komt. Eerdere voorstellen in het verleden vielen op een koude steen, wegens onbetaalbaar. ‘Absurd’, vindt Jiroflée. ‘Als De Block de besparingen in de gezondheidszorg zou gebruiken voor deze terugbetalingen, zou er nóg veel geld over zijn. Dit is absoluut niet onbetaalbaar.’

Toch denkt SP.A zelf ook aan andere manieren om de kosten voor de patiënt te drukken. ‘We moeten de betaling voor de zorgen van de arts en de prijs van een kroon of een hoorapparaat uit elkaar trekken’, vindt Jiroflée. Zo krijgen we meer duidelijkheid en transparantie over de prijzen. Dan krijg je die prijzen misschien beter onder controle, en kan je de markt beter laten spelen.’

Jiroflée pleit ook nog voor een maximumprijs voor een bril, lenzen en een hoorapparaat, om ongeoorloofde winstmarges te vermijden.

Vertrouwen tanken

Met dit thema trekt SP.A nu het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op gang. De socialisten tankten deze zomer vertrouwen met het pensioendossier. De regering moest onder meer na druk van voorzitter John Crombez standpunt innemen over het pensioen van 50-plussers.

Scoren op eigen domein, dat was weer een aangename ervaring voor SP.A. Zeker na het voorbije rampzalige jaar waarin de PS het Publifin- en Samusocial-schandaal incasseerde, en ook SP. A mee in de klappen deelde. Crombez stootte op intern gemor. Het moest weer over de inhoud en niet over de eigen perikelen gaan. Het was al langer duidelijk dat SP.A zich weer op de ‘eigen thema’s’, de sociale zekerheid en gezondheidszorg, zou gaan focussen.

Na de pensioenen komt nu dus een campagne over betaalbare zorg. Later staan ook nog voorstellen over werkbaar werk op de rode agenda.