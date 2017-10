Guy Verhofstadt: ‘Ik veroordeel wat in Catalonië gebeurt’

Terwijl het bij de EU vandaag oorverdovend stil blijft, heeft Guy Verhofstadt wel gereageerd op het referendum in Catalonië. Hij veroordeelt zowel het referendum als het politiegeweld.

‘Ik wil me niet mengen in de interne kwesties van Spanje, maar ik veroordeel wat vandaag in Catalonië is gebeurd’, zo schrijft Verhofstadt, leider van de liberale Alde-fractie in het Europees Parlement.

It's high time for de-escalation. Only a negotiated solution is the way forward. Read my full statement on the #CatalanReferendum here pic.twitter.com/v1OMgFJFIj — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 1 oktober 2017

Verhofstadt is kritisch voor zowel het referendum als het politiegeweld. ‘Aan de ene kant hebben de separatistische partijen doorgezet met een zogenoemd referendum dat door het Grondwettelijk Hof was verboden, terwijl ze goed weten dat slechts een minderheid zou deelnemen omdat zestig procent van de Catalanen tegen onafhankelijkheid zijn. Aan de andere kant - zelfs als het gebaseerd is op de beslissing van een rechtbank - het buitensporig geweld om dit te stoppen.’

Het europarlementslid roept op tot een de-escalatie. ‘Enkel een onderhandelde oplossing waarbij alle politieke partijen zijn betrokken, ook de oppositie in het Catalaanse parlement, en met respect voor de grondwettelijke en wettelijke orde van het land is de weg vooruit’.

Al dagenlang geeft de Europese Commissie geen commentaar op de gebeurtenissen in Spanje. Het gaat om een interne kwestie, klinkt het. Eerder wees de Groene fractie in het Europees Parlement erop dat premier Mariano Rajoy met zijn acties ‘essentiële Europese waarden zoals vrijheid van meningsuiting en vergadering in gevaar brengt’.