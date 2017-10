Frankrijk heeft zondag de 71e Motorcross der Naties in het Britse Matterley Basin gewonnen. Het won met twintig punten voorsprong op Nederland (31 punten) en Groot-Brittannië (32 punten) en haalde zo zijn vierde opeenvolgende overwinning binnen. België eindigde als vierde met 53 punten.

De Belgische ploeg, met Kevin Strijbos, Jeremy Van Horebeek en Brent Van doninck, begon aan de Motorcross der Naties op de vierde plaats na de eerste manche (MXGP + MX2), maar viel na de tweede manche terug naar de zesde plaats. Na een goede derde en laatste manche eindigden de Belgen toch nog op de vierde plaats, net zoals vorig jaar.

De derde manche werd net als de eerste gewonnen door de Brit Max Anstie. De Nederlander Jeffrey Herlings en de Fransman Romain Febvre eindigden respectievelijk als tweede en derde. Jeremy Van Horebeek kwam als vierde over de finish, Kevin Strijbos als dertiende. Normaal gezien had Clément Desalle de Belgische eer moeten verdedigen, maar hij moest afhaken met een rugblessure. Strijbos was zijn vervanger.

Frankrijk won de wedstrijd met grote voorsprong en haalde zo zijn vierde opeenvolgende overwinning binnen. In totaal kroonden de Fransen zich al vijf keer tot winnaar van de Motorcross der Naties (2001, 2014, 2015, 2016 en 2017).

De Verenigde Staten zijn nog altijd recordhouder met 22 overwinningen, voor Groot-Brittannië (16) en België (15). België won de Motorcross der Naties voor het laatst in 2013, toen Clément Desalle, Ken De Dycker en Jeremy Van Horebeek in Duitsland voor de overwinning zorgden. (belga)