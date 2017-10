Van Aert blij dat hij terug kan fietsen, Van der Poel zelfkritisch na “technisch slechte cross”

Na een nieuwe zege in Gieten verwachtte menigeen een zeer tevreden Mathieu van der Poel, maar na de finish uitte de Nederlander vooral veel zelfkritiek. Van der Poel was immers niet tevreden over de naar eigen zeggen grote hoeveelheid fouten die hij maakte. Grote concurrent Wout van Aert was dan weer opgelucht na een mindere passage in de Verenigde Staten. “Yes, ik kan weer fietsen”, luidde het op zijn persoonlijke Twitteraccount.

Ondanks een nieuwe zege was Mathieu van der Poel ook kritisch voor zichzelf. “Ik denk dat ik bijna alles geraakt heb wat zich qua hindernissen op het parcours bevond. Op technisch vlak heb ik een heel slechte cross gereden en ik kende op het einde nog geluk dat ik op snelheid de rest kon afhouden”, verduidelijkte de Nederlandse kampioen.

Foto: Photo News

“In de tweede of derde ronde knalde ik al tegen de brug aan met mijn schouder”, ging Van der Poel verder. “Gelukkig ondervond ik daar geen hinder van tijdens de cross, maar daardoor kwam de rest wel opnieuw aansluiten. Ik weet maar al te goed dat ik niet elke wedstrijd van bij de start iedereen achter mij kan laten. Ik kan niet elke week super zijn. Ik kon gokken en bluffen en vol blijven doorgeven, maar dat heb ik gelukkig niet gedaan en zo bouwde ik zo in aanloop naar de finale de nodige reserves op, waarmee ik het alsnog kon afmaken.”

Van Aert wél tevreden: “Laten zien dat we het Mathieu lastig kunnen maken”

“Ik mag tevreden terugblikken op mijn wedstrijd”, vertelde wereldkampioen Wout van Aert na de finish.”Ik ben de enige die dit seizoen Mathieu kan terughalen wanneer hij van bij de start vertrekt. Even plaatste ik me op hetzelfde niveau, maar nadien was hij weer iets sterker. Ik maakte zelf niet zo’n goede start mee. Ik verslikte me in een spoor in het slijk en verloor bijna mijn evenwicht. Ik kon wel snel mijn positie voorin innemen. Toen op het einde Van der Poel versnelde, waren mijn krachten op en moest ik hem bij mondjesmaat laten rijden. Mathieu was vandaag weer de sterkste, maar we hebben wel laten zien dat we het hem knap lastig kunnen maken.”

Na de wedstrijd maakte Van Aert zijn opluchting duidelijk kenbaar met deze Tweet:

Yes, ik kan terug met de fiets rijden! — Wout van Aert (@WoutvanAert) October 1, 2017

Sweeck: “Fietswissel op het verkeerde moment”

Laurens Sweeck pakte zijn tweede podium van het weekend nadat hij gisteren al voor het tweede jaar op rij de GP Neerpelt op zijn naam schreef. “Ik ben heel gedreven aan de koers begonnen, maar moest op een gegeven moment tweemaal van fiets wisselen. Net tijdens die laatste doortocht aan de materiaalpost zette Mathieu fors door en was hij gaan vliegen”, stelde de renner van ERA-Circus.

Foto: BELGA

“Ik kon toen echt niet meer naar hem toerijden. Ik reed op een gegeven moment aan de leiding, maar heb op geen enkel moment gedacht dat ik hier ook wel kon winnen. Even zag het er heel goed uit, maar toen Van der Poel versnelde, was duidelijk dat de zege voor hem weggelegd was. Ik ben alvast blij dat ik even heb kunnen duelleren met de Nederlandse kampioen. Die blijft maar winnen en de winnaar heeft altijd gelijk.”