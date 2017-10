Politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) is bij een stembureau in Barcelona hardhandig aangepakt door de politie.

Bart Maddens, die bekendstaat als een Vlaams-nationalist, was als waarnemer in een school die dienstdeed als stembureau in het onafhankelijkheidsreferendum.

Om te beletten dat de politie binnenviel, vormden tientallen Catalanen een menselijk schild. Het kwam tot geduw en getrek waarbij Bart Maddens uit de menigte werd gesleurd.

Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe de professor hardhandig wordt meegenomen (in de video bovenaan wordt Maddens op de achtergrond - vanaf de achtste seconde - door een aantal agenten van rechts naar links in het beeld getrokken).

De politie heeft de stembussen meegenomen uit het schooltje en het stembureau werd gesloten.