Club Brugge boekt felbevochten zege tegen AA Gent

Club Brugge heeft de Slag om Vlaanderen gewonnen van AA Gent. In het Jan Breydelstadion werd het 2-1 voor blauw-zwart. Dennis en Dion Cools scoorden voor Club Brugge, Yuya Kubo trof raak voor Gent. Het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bracht dus geen beterschap voor de Buffalo’s, die wel een goede topper speelden maar achterblijven met lege handen.

Interim-coach Peter Balette wijzigde niet veel aan de ploeg tegenover de vertrokken Hein Vanhaezebrouck. Mitrovic raakte fit voor de topper, ook Birger Verstraete stond in de basis. Bussenne en Yaremchuk verdwenen naar de bank, topaankoop Franko Andrijasevic werd niet opgenomen in de selectie. “Dit is een sportieve keuze. Het was voor de staff kort dag en we geloven dat we met deze jongens een goed resultaat kunnen halen”, vertelde Balette voor de aftrap. Bij Club Brugge werd de geblesseerde Decarli vervangen door Benoit Poulain, zijn eerste basisplaats van het seizoen. Voor de rest geen wijzigingen in het team van coach Ivan Leko.

Slipper Horvath

De topper begon veelbelovend. AA Gent begon goed op het veld van de aartsrivaal, ondanks de woelige voorbije dagen. Al was het wel Club Brugge dat op voorsprong kwam op het kwartier, nota bene de kleine Dennis kopte een balletje van Ruud Vormer voorbij Kalinic. Het slimme duwtje van Dennis op Asare net voor die kopbal werd door de vingers gezien. Lang kon Club niet van die voorsprong genieten, zeven minuten later profiteerde Kubo van een - letterlijke - slipper van Club-doelman Horvath. Kubo kopte met een boogje de 1-1 in doel.

Foto: BELGA

Die gelijkmaker bezorgde AA Gent het nodige vertrouwen, de Buffalo’s gingen ei zo na rusten met een 1-2 voorsprong maar Kubo trapte de bal tegen de paal. Ook Sylla kwam nog dicht bij een tweede Gentse goal, Mechele werkte in extremis in hoekschop. Het rustsignaal kwam dan ook ongelegen voor AA Gent, dat de eerste helft sterk wist af te sluiten.

Gent blijft voorlaatste

Na de rust sputterde de motor van Club Brugge in het openingskwartier, maar Gent kon niet profiteren. Twintig minuten voor tijd rechtte Club dan toch de rug, na een afgeweken schot van Dion Cools mocht blauw-zwart zegevieren: de 2-1 was meteen ook de eindstand. Zo blijft AA Gent achter met nul punten, maar het kan wel moed putten uit deze wedstrijd. Door deze overwinning behoudt Club Brugge zijn vier punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi. AA Gent blijft veertiende, één puntje meer dan rode lantaarns KV Oostende en Eupen.

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: Photo News