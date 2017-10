Maud Kaptheijns is de beste bij de vrouwen Superprestige Gieten

De 23-jarige Maud Kaptheijns (Crelan-Charles) heeft zondag de Superprestigecross in het Nederlandse Gieten gewonnen. De Nederlandse zette reeds in het begin van de cross een solo op en kon die perfect afronden. De Britse Nikki Brammeier werd tweede en de Nederlandse Sophie de Boer finishte als derde. Wereldkampioene Sanne Cant werd zesde

Het was Ellen Van Loy, zaterdag nog winnares van de GP Neerpelt, die het pak op sleeptouw nam. Net over halfcross zou Van Loy echter opgeven nadat ze geen goed gevoel meer had in de benen. De koppositie van Van Loy werd in de eerste ronde overgenomen door Maud Kaptheijns. Achter de Nederlandse vormde zich een groepje met Sanne Cant, Sophie de Boer, Nikki Brammeier, Annemarie Worst en Elle Anderson.

Bij het ingaan van de vierde ronde reed Maud Kaptheijns een halve minuut voor op het achtervolgende vijftal waar Sanne Cant meermaals achteraan bengelde. Op een zandstrook moest de wereldkampioene haar metgezellen zelfs even laten rijden. Enkel de strijd voor de tweede plaats bleef nog voor spanning zorgen want Maud Kaptheijns had bij ingaan van de slotronde haar voorsprong nog verder weten uit te bouwen. Cant kreeg aan de balkjes opnieuw voeling met Brammeier, de Boer, Worst en Anderson.

In de slotronde sloeg Sanne Cant tegen de vlakte en zo stond ook Annemarie Worst te voet. Zo bleven enkel Brammeier, de Boer en Anderson over in de strijd voor de dichtste ereplaats. Tot Nikki Brammeier versnelde op de zandstrook en zich zo ontdeed van haar concurrenten. Sophie de Boer werd derde. De Britse Helen Wyman was zelfs nog over Sanne Cant geraakt en legde zo beslag op de vijfde plaats. Cant moest tevreden zijn met een zesde plaats.

Maud Kaptheijns hoopt lijn verder door te trekken

“Ik had nooit verwacht dit ik zou winnen met zoveel overmacht. Dit is een droomscenario dat uitkomt”, lachte Maud Kaptheijns. “Ik wist dat ik de afgelopen weken heel goed bezig was. Ik maakte ook werk van de tactische punten, maar ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik hier zou kunnen winnen. En dan nog op deze manier. Ik merkte dat ik direct goed kon openen. Op de zandstroken voerde ik meteen de forcing. Het parcours lag me wel. Bovendien heb ik de afgelopen jaren heel veel aan mijn kracht en power gewerkt. Dat loonde nu. Ik hoop deze lijn verder door te trekken maar ik blijf netjes met beide voetjes op de grond. Ik ben nog steeds jong en heb nog voldoende groeimarge. Dat het zo elke week zou lopen mag van mij, maar dat zal zeker wel geen waar zijn”, verduidelijkte Maud Kaptheijns.