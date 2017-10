Burgemeester Barcelona eist ontslag Rajoy

Ada Colau, burgemeester van Barcelona, grijpt het politiegeweld naar aanleiding van het onafhankelijkheidsreferendum aan om het ontslag van de Spaanse premier Mariano Rajoy te eisen.

De Spaanse regio Catalonië houdt vandaag een ‘bindend referendum’ over haar onafhankelijkheid. De Spaanse politie probeert de stembusgang te verhinderen door stembureaus te verzegelen of stembussen in beslag te nemen.

Het kwam op verschillende plaatsen echter ook tot opstootjes (zie video hieronder) tussen de politie en mensen die hun stem wilden uitbrengen. In Barcelona schoot de politie met rubberkogels om een menigte uit elkaar te drijven. Daarbij zouden minstens 38 mensen gewond zijn geraakt.

Ada Colau, burgemeester van Barcelona, schrijft op Twitter dat het geweld tegen onschuldige burgers moet stoppen. Ze eist bovendien het ontslag van de Spaanse premier Mariano Rajoy.

Las actuaciones policiales contra población pacífica deben parar. Hoy todos, en Catalunya y en el Estado, tenemos que exigir #RajoyDimisión — Ada Colau (@AdaColau) 1 oktober 2017

Ook de Catalaanse premier Carles Puigdemont hekelde het ‘ongerechtvaardigde geweld’ van de Spaanse staat in Catalonië. De Spaanse politie beantwoordt ‘stembussen, stembiljetten en scholen met wapenstokken en rubberkogels’, in een voorbeeld van ‘ongerechtvaardigde en niet te rechtvaardigen acties’.

‘Het geweld zal de wil van de Catalanen niet stoppen’, aldus Puigdemont aan journalisten.