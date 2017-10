Michel: ‘Ik meng me niet in zaak van nationale politiek’

Spanje en Catalonië moeten er zelf uit geraken, zegt premier Charles Michel zondagmiddag aan het VRT radionieuws. ‘Ik wil me niet mengen in een zaak van nationale politiek’, klonk het. Ook Europa kan zich niet zomaar moeien.

Michel bevestigt wel dat “we alert zijn en de zaak in Catalonië op de voet volgen. Maar we hopen dat het rustig zal blijven, dat het vrede zal blijven. Dat is de prioriteit voor ons in Europa”.

De Belgische premier riep de verschillende spelers in Spanje op om nu rond de tafel te gaan zitten. “Om een echte dialoog te voeren, te zien wat de potentiële gevolgen zijn in de volgende uren en de volgende weken”.

‘Zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk gegeven’

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil geen voorafname doen op een eventuele erkenning van de Catalaanse onafhankelijkheid. Dat heeft hij zondag gezegd in het VRT-programma De Zevende Dag. ‘Zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk gegeven, maar steeds met respect voor de rechtsstaat’/

Van Overtveldt beseft dat zijn partij een uitgesproken mening heeft over de zaak en dat ze daarmee geïsoleerd staat binnen de regering. ‘We zullen dat binnen de regering bespreken en dan met een consensus naar buiten komen’. Zelfbeschikkingsrecht van een volk is voor de minister een evidentie, maar altijd met respect voor de rechtsstaat.

‘Het is nu vooral belangrijk dat de gemoederen niet oververhit raken. Er is de voorbije dagen toch wat intimidatie geweest vanuit Madrid, dat had misschien beter anders aangepakt geweest’. Het is nu aan Europa om alert te zijn en snel en op een goede manier tussenbeide te komen, aldus nog Van Overtveldt.

Op Twitter reageren heel wat politici met afschuw op de beelden uit Spanje.