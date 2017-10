Politie neemt stembussen in beslag

De regering van de regio Catalonië houdt vandaag een ‘bindend referendum’ over haar onafhankelijkheid. De stembureaus gingen open om 9 uur, maar honderden Catalanen stonden vannacht al aan de stembureaus. Op verschillende plaatsen heeft de politie stembussen in beslag genomen.

De Catalaanse regering houdt vandaag een referendum over de vraag of Catalonië onafhankelijk moet worden. Bijna 5,5 miljoen Catalanen zouden kunnen gaan stemmen. De Catalaanse regering heeft 2.315 scholen en 6.249 andere plekken voorzien waar stembussen zullen komen.

Het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft echter geoordeeld dat het referendum illegaal is en daarom wil de Spaanse regering de stemming niet laten doorgaan. De Spaanse politie heeft het bevel gekregen de stemlokalen te verzegelen.

In heel Catalonië bezetten daarom politici, leerkrachten en ouders honderden scholen en vele andere openbare gebouwen, die als kiesbureau zullen gebruikt worden.

Vannacht verzamelden nog honderden Catalanen aan de stembureaus. Ze komen er niet alleen hun stem uitbrengen, maar willen er ook voor zorgen dat de stembureaus niet gesloten worden door de Spaanse politie.

‘Wij gaan stemmen’

Onze redactrice Corry Hancke zag vanmorgen hoe de Catalaanse politie even poolshoogte kwam nemen aan de school Escola Josep Maria Jujol. Daar stonden ook enkele honderden mensen in de gietende regen aan de schoolpoort.

‘De politiewagen stopte even, maar reed gewoon door. Daarop begon de menigte ‘Wij gaan stemmen’ te scanderen’, aldus Hancke aan de telefoon. Toen de politie even later nogmaals langsreed, kregen de agenten een enorm applaus.

Voor school Gracia, Barcelona staan een honderd mensen sinds 5 uur vanochtend. 6:40 twee Mosso's komen poolshoogte nemen en vertrekken weer — Corry Hancke (@Nelcorry) 1 oktober 2017

Omstreeks half acht kwamen de urnes toe in het stembureau. De stembureaus gingen open om 9 uur. Er kan gestemd worden tot 20 uur vanavond.

7:20: anonieme auto stopt aan garagepoort van de school in Barcelona. Man brengt stapel urnes naar binnen. Gefixt in minder dan minuut. — Corry Hancke (@Nelcorry) 1 oktober 2017

Kort na het openen van de stembureaus kwamen de eerste berichten over tussenkomsten van de Spaanse politie. In verschillende stembureaus werden stembussen in beslag genomen. Elders proberen de agenten stembureaus te sluiten.

Het stembureau in Girona waar premier Carles Puigdemont moet gaan stemmen is volledig omsingeld door de politie.

Die massale politie-inzet houdt de Catalanen echter niet tegen om zich naar de stembureaus te begeven. Zowel in Barcelona als in de rest van Catalonië staan lange rijen aan de stembureaus.

De voorbije dagen nam de Spaanse regering ook al stembiljetten in beslag. Gisteren nam de Spaanse regering nog de software die gebruikt wordt om de uitslag te bepalen in beslag.

dS VIDEO - Zo maakt Catalonie zich op voor referendum zondag.

Tweets van onze redactrice Corry Hancké in Barcelona

