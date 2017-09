Afperser Duitse supermarkt bekent

De 53-jarige man die ervan verdacht wordt Duitse supermarkten afgeperst te hebben heeft bekend. Dat meldt de politie en de aanklager in de Duitse stad Konstanz. Hij had gif in potjes babyvoeding gespoten, en ermee gedreigd nog meer babyvoeding te vergiftigen. Tijdens zijn verhoor zei hij aan de rechter dat hij geen andere producten vergiftigde dan de producten die tot nu toe al bekend waren.

De politie verspreidde donderdag beelden van de vermoedelijke dader, die gemaakt werden door een bewakingscamera in een van de supermarkten. De man, die nabij de universiteitsstad Tübingen (Baden-Württemberg) woont, kon vrijdagavond opgepakt worden na tips van de bevolking. Hij werd aangeklaagd voor poging tot afpersing. Verdere details over zijn identiteit werden niet bekendgemaakt.

Over een motief is nog geen duidelijkheid. Volgens aanklager Alexander Boger is uit de eerste onderzoeken gebleken dat de man een strafblad heeft, maar hij kon geen voorbeelden geven.

Als de man schuldig wordt bevonden, riskeert hij 5 tot 15 jaar cel. Indien hij wegens poging tot doodslag wordt veroordeeld, kan hij ook levenslang krijgen.

Tijdens een huiszoeking bij de man werd ook een overgebleven hoeveelheid giftige stof (ethyleenglycol) gevonden, dezelfde waarmee in babyvoeding in een winkelketen in Friedrichshafen was geknoeid.