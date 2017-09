Catalaanse premier wil ‘bemiddeling’ om conflict met Madrid op te lossen

De Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft zaterdag om ‘bemiddeling’ gevraagd in het conflict tussen Barcelona en Madrid. Zondag organiseert Catalonië een referendum dat door Madrid verboden is, over de onafhankelijkheid van de regio. ‘We moeten duidelijk laten blijken dat we bereid zijn tot bemiddeling, wat het scenario is, of de ‘ja’-stem al dan niet wint’, zei Puigdemont aan persagentschap AFP. Het referendum gaat wel door, ondanks het verzet van Madrid.