Belgische namiddag op Old Trafford: Fellaini scoort tweemaal en ook Lukaku pikt goal mee

Marouane Fellaini en Romelu Lukaku waren vanmiddag on fire tegen Crystal Palace. Na het vroege openingsdoelpunt van Mata blonk Fellaini uit met twee doelpunten. En ook Lukaku pikte zijn intussen gebruikelijk goaltje mee in de slotminuten.

Na drie minuten opende Juan Mata al de score voor de competitieleider tegen de hekkensluiter in de Premier League. En dan was het tijd voor de grote Belgen-show op Old Trafford. Tien minuten voor de pauze verdubbelde Marouane Fellaini de score en vlak na de rust kopte hij ook de 3-0 tegen de touwen.

Twee doelpunten dus voor een beresterke Fellaini. En Lukaku. Die leek lang voor het eerst in drie wedstrijden niet tot een doelpunt te komen. Maar in de 86ste minuut kwam de voorzet van Martial bij de volledig vrijstaande Lukaku terecht en die werkte de bal binnen alsof het een kinderspel was, zijn zevende competitiegoal in evenveel wedstrijden.

Lukaku legt zijn zevende van het seizoen binnen. Foto: Photo News