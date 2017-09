Drie dieven naar de cel voor gewaagde juwelenroof

Hun eerste diefstal bij De Beers in Parijs leek de perfecte misdaad, maar toen ze een jaar later hun slag wilden slaan bij Cartier ging het mis. Drie mannen zijn deze week in Frankrijk veroordeeld tot celstraffen van 7 tot 15 jaar wegens twee stoutmoedige juwelendiefstallen.

De roof op 19 februari 2013 op de winkel van De Beers in Parijs verliep volgens het boekje: gewapend, maar uiterst kalm, gingen Dominique Vilaca (33) en Ismaïla Fofana (26) het pand binnen. Ze namen 24 juwelen mee. Goed voor een waarde van 3,78 miljoen euro. Er werd geen schot gelost, er raakte niemand gewond en op minder dan 3 minuten waren ze weer weg. De daders verdwenen spoorloos. ‘Klasse’, gaf zelfs het openbaar ministerie toe op het proces.

Op 25 november 2014 probeerden ze het opnieuw bij Cartier aan de des Champs-Elysées. Maar daar liep het goed fout. Toen ze de winkel buiten stormden met een buit die zo’n 8 miljoen euro waard was, kwam het tot een confrontatie met de politie. Terwijl ze probeerden te vluchten, schoten de dieven meermaals op de agenten en probeerden ze zelfs iemand te gijzelen om te kunnen ontsnappen.

Dat mislukte en de politie kon uiteindelijk de twee daders oppakken. Bovendien deed de misdaad een belletje rinkelen: de link met de overval op De Beers was gauw gelegd. Uiteindelijk moesten de boeven ook die overval bekennen.

Vilaca die voor de 2 misdaden terechtstond kreeg 15 jaar opsluiting. De aanklager had nochtans 20 jaar geëist voor deze ‘vastberaden’ man die 7 keer geschoten heeft op de politie na de mislukte overval op Cartier. Zijn medeplichtige Fofana was al eens veroordeeld wegens geweldpleging en kreeg ook 15 jaar. De 25-jarige Youssouf Fofana, die enkel betrokken was bij de overval op De Beers, kreeg 7 jaar cel.