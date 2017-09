Kimmer Coppejans kan finale niet winnen op Futures Shymkent

Kimmer Coppejans (ATP 310) is er zaterdag niet in geslaagd om het Futures-toernooi in het Kazachse Shymkent (gravel/25.000 dollar) op zijn naam te schrijven. Onze landgenoot verloor kansloos in de finale van het Hongaarse eerste reekshoofd Attila Balazs (ATP 171) in twee sets: 6-1 en 6-2.

Coppejans rekende in Kazachstan in de eerste ronde makkelijk af met thuisspeler Sagadat Ayap (ATP 1449), en klopte nadien de Oezbeek Saida’lo Saidkarimov (ATP 1068) in de tweede ronde. In de kwartfinale ging de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 203) voor de bijl, waarna het Belgische zevende reekshoofd in de halve finales de Spanjaard Enrique Lopez-Perez (ATP 276) naar huis stuurde.