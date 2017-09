Gepensioneerde FBI-agent gaat verraad Anne Frank onderzoeken

Een gepensioneerde FBI-agent gaat proberen anwtoord te geven op de vraag wie in 1944 Anne Frank en haar familie heeft verraden.

FBI-agent Vince Pankoke ging vorig jaar met pensioen. Hij was bij de FBI onder meer actief in de jacht op Colombiaanse drugskartels. Volgens Pankoke is het verraad van Anne Frank ‘de ultieme cold-case’.

Op de website Cold Case Diary vraagt de onderzoeker getuigen of nabestaanden die nog nieuwe informatie hebben zich willen melden. Hij wil met behulp van geavanceerde software alle informatie rond de zaak nogmaals onderzoeken.

Het joodse meisje Anne Frank zat met haar familie twee jaar ondergedoken in het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. In augustus 1944 deden de nazi’s een inval en werden de acht bewoners van het Achterhuis naar Duitsland afgevoerd. Alleen vader Otto Frank overleefde de concentratiekampen.

Het dagboek van Anne Frank is een van de beroemdste boeken ter wereld en is vertaald in meer dan 60 landen.