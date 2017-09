Kosovaarse parlementsleden op de vuist voor tv-camera’s

Twee afgevaardigden van het Kosovaarse parlement zijn na een verhit debat in de televisiestudio van de zender Klan in Pristina voor de lopende camera’s met elkaar op de vuist gegaan.

Eerst kieperde Frasner Krasnici van de oppositie vrijdagavond een glas water over zijn gesprekspartner Milaim Zeka van het regeringskamp. Die gooide vervolgens een fles water naar zijn belager, waarop Krasnici zijn ongenoegen met zijn vuisten kenbaar maakte. Beide politici moesten door tv-medewerkers gescheiden worden.

In Kosovo vormt geweld in het politieke leven geen uitzondering. Twee jaar geleden had de oppositie in het parlement stemmingen steeds weer verhinderd door traangas in de zaal te gooien.