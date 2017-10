Een op de tien mannen ervaart partnergeweld

Een op de tien mannen wordt het slachtoffer van partnergeweld in België. Bij vrouwen is dat een op de zeven. Meestal is het een combinatie van psychisch en fysiek geweld, maar ook economisch of seksueel geweld komt voor. 56 procent van de mannelijke slachtoffers durft er met niemand over te praten, tegenover 34 procent van de vrouwen. Volgende week gaat een campagne rond de problematiek van start.

Bij 31 procent van de aangiftes voor psychisch partnergeweld is de verdachte een vrouw, blijkt uit de cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Hun slachtoffer wordt dan vernederd, geïsoleerd of voortdurend gecontroleerd. Bij de aangiftes voor fysiek geweld is 22 procent van de daders vrouwelijk.

‘Hulp- en politiediensten hebben al veel vooruitgang gemaakt rond het thema’, zegt onderzoekster Anne Groenen, gespecialiseerd in partnergeweld (UCLL en KULeuven). ‘Maar vooroordelen – bijvoorbeeld dat partnergeweld alleen vrouwen overkomt – leven nog altijd bij sommigen.’

Ze is niet verbaasd dat zo weinig mannen iemand in vertrouwen durven te nemen. ‘Hun trots of schaamtegevoel staat dat nog vaak in de weg. Nochtans blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat juist de naaste omgeving het best een luisterend oor kan bieden. Omdat de gevolgen van partnergeweld zo traumatisch zijn, is vroege opsporing door onder meer de naasten erg belangrijk.’

Daarom lanceren vrouwen­beweging Zij-Kant, VIVA-SVV en vzw Zijn dinsdag hun jaarlijkse campagne. Die focust voor de eerste keer op mannen als slacht­offer. ‘De clichés moeten eindelijk op de schop’, klinkt het bij de organisaties.

‘Al twintig jaar lang nemen de bevoegde diensten goede initiatieven’, zegt Groenen. ‘Nu is het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken onder mannen en om de stap naar hulp kleiner te maken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers – mannen en vrouwen – pas klacht durven in te dienen als ze acht tot dertig keer slachtoffer werden van partnergeweld.