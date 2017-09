Almaci noemt tweet Vlaams Belang ‘intellectuele armoede’

Groen-voorzitter Meryem Almaci wordt in een tweet van Vlaams Belang als ‘immigrant’ omschreven. Een bewijs van ‘intellectuele armoede’, reageert ze in Terzake.

De nieuwste campagne van Vlaams Belang focust op de verkeerde manier waar volgens hen ons belastinggeld aan gespendeerd wordt. ‘De combinatie van open grenzen met een open sociale zekerheid dreigt dit land in het faillissement te storten’, klinkt het.

Voorzitter Tom Van Grieken zette de campagne op Twitter kracht bij met een campagnebeeld. Opvallend: daarin wordt Groen-voorzitter Meryem Almaci als een ‘immigrant’ omschreven. ‘Tijd voor een #immigratiestop!’, aldus nog Van Grieken.

Elk jaar € 7,2 miljard belastinggeld naar immigratie. Bedenk eens wat we met dat geld zouden kunnen doen. Tijd voor een #immigratiestop! pic.twitter.com/cisl9KBLo8 — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) September 29, 2017

In Terzake op Canvas ging Almaci vrijdagavond kort en laconiek in op het campagnebeeld. ‘Vlaams Belang heeft misschien gemist dat ik gewoon geboren ben in het Waasland. Dit is hun stijl en dit is absoluut wat wij als partij niet willen. Dat is van een intellectuele armoede die mensen in hokjes steekt, dat onbeschrijfelijk is.’

Eerder had Groen-woordvoerder Jonas Dutordoir de tweet ook al ‘ranzig racisme’ genoemd. Toen Almaci eraan herinnerd werd dat de jongerenafdeling van de Franstalige zusterpartij van Groen nog maar heel recent had gechoqueerd met een pamflet waarin Theo Francken (N-VA) als nazi werd afgebeeld, gaf ze toe dat ze dat ‘inderdaad fout’ vond. ‘Wij hebben heel duidelijk gezegd dat je geen verhaal van verbinding kan brengen en ondertussen dit soort communicatie doen.’