Noord-Koreaans kunstschaatsduo plaatst zich voor Spelen in buurland Zuid-Korea

Het Noord-Koreaanse kunstschaatsduo Ryom Tae-ok (18) en Kim Ju-sik (25) heeft zich vrijdag geplaatst voor de Winterspelen in Pyeongchang. Het gaat om de eerste Noord-Koreaanse sporters die zich plaatsen voor de Spelen in februari volgend jaar.

Het duo sloot het kwalificatietoernooi in het Duitse Oberstdorf als zesde af, en mag zich opmaken voor een reis naar buurland Zuid-Korea. Noord-Korea gaf eerder aan graag te willen deelnemen aan de Spelen die niet ver over hun landsgrens plaatsvinden en moet nu zelfs niet langer wachten op een eventuele uitnodiging. De Winterspelen vormen wel reden tot ongerustheid door de oplopende politieke spanningen in en rond Noord-Korea.

Ryom en Kim maakten in hun vrije kür weinig fouten tijdens hun optreden op het nummer “Je ne suis qu’une chanson” en scoorden 180,09 punten. De zege was voor het Russische koppel Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov.