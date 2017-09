Zondag zullen 5,3 miljoen Catalanen hun stem kunnen uitbrengen bij het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid. Onze redactrice ter plaatse voelt de spanning in en rond de stemlokalen vrijdagavond hoog oplopen.

De separatistisch gezinde overheid van Catalonië verzekerde vrijdag dat Catalanen zondag in 2.315 stemlokalen hun stem zullen uitbrengen. Maar omdat het federale grondwettelijk hof oordeelde dat de volksraadpleging ‘illegaal’ is, heeft het Catalaanse hof van beroep de politie opdracht gegeven om alle lokalen die voor het referendum gebruikt zouden worden, vreedzaam te sluiten.

Dat leidt tot gespannen situaties in veel scholen - waar het overgrote deel van de stembusgang zou moeten plaatsvinden. Zo worden in Barcelona in veel wijken de scholen bezet door ouders die willen verhinderen dat ze gesloten worden. En ze zijn van plan om tot zondagavond te blijven.

In Barcelona worden scholen bezet. Ouders willen vermijden dat de politie de scholen sluit. Puidgemont wil daar zondag laten stemmen. — Corry Hancke (@Nelcorry) September 29, 2017

Als reactie op de bezetting besloot de politie de bezetters dan maar op te sluiten. De opgesloten ouders kunnen wel rekenen op steun van omstaanders, die hen onder meer eten brengen. Sympathisanten klimmen ook over schoolhekken om de opgesloten ouders te steunen

Een meerderheid van de Catalanen is voorstander van het referendum, maar dat betekent niet dat een meerderheid die voor onafhankelijkheid stemt, gegarandeerd is. Madrid probeert het referendum immers met alle mogelijke middelen te dwarsbomen. Zo raakte vanochtend bekend dat de Guardia Civil bij een huiszoeking 2,5 miljoen stembiljetten in beslag genomen heeft. Daarnaast confisqueerde de Spaanse rijkswacht ook nog 4 miljoen enveloppen en 100 stembussen.