De voormalige Russische kunstschaatsster Lyudmila Belousova is vrijdag op 81-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft het Russische persagentschap Itar-Tass bekendgemaakt.

Belousova vormde jarenlang samen met partner Oleg Protopopov een succesvol paar in het kunstschaatsen. Het duo veroverde op de Winterspelen in Innsbrück in 1964 en vier jaar later in Grenoble de olympische titel. Het Russische paar kroonde zich ook vier keer tot wereld- en Europees kampioen.